Gli agenti della polizia penitenziaria, grazie al cane dell’unità cinofila, hanno trovato della droga alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. A cercare di introdurre lo stupefacente in carcere è stato un immigrato in attesa di avere un colloquio con un detenuto. L’uomo, probabilmente, alla vista della polizia penitenziaria e dell’unità cinofila si è liberato della droga, lasciandola cadere a terra. Ma non l’ha fatta franca. E’ stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Sono numerosi i sequestri effettuati nel carcere di Agrigento dove, anche con l’utilizzo di droni si è tentato di introdurre sia droga che telefoni cellulari.