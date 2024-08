Due furti di cavi elettrici in rame in provincia di Agrigento. Ben 2.500 metri conduttori di rame della pubblica illuminazione sono stati tranciati e rubati, nella notte fra domenica e lunedì, in via Peppino Impastato a Santo Stefano Quisquina. Il danno è stato quantificato in 30 mila euro. A Santa Margherita di Belìce, in contrada Itria, ignoti ladri sono riusciti a portare via, 160 metri lineari di cavi di rame dell’impianto elettrico che serve l’illuminazione delle case di campagna della zona. In entrambi i casi è stata presentata una denuncia, a carico di ignoti, alle stazioni dei carabinieri di Santo Stefano Quisquina e Santa Margherita di Belìce.