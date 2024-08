Il personale del gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sarà impegnato per garantire una migliore sicurezza per i cittadini durante le giornate del 14 e 15 Agosto. L’attività di prevenzione sarà effettuata tramite due squadre composte da personale dell’Ufficio di Protezione Civile coordinate dal funzionario responsabile Marzio Tuttolomondo e dal dirigente del settore ambiente Achille Contino.

Il servizio prevede una vigilanza dinamica sulle spiagge di San Leone (lido di Agrigento), in collaborazione con le forze dell’ordine, la Capitaneria di porto e la Protezione Civile del Comune di Agrigento, per garantire, in particolare, il rispetto delle regole e delle ordinanze emesse dal Sindaco di Agrigento dott. Francesco Miccichè.

Libero Consorzio di Agrigento attivo anche, come ogni anno, per garantire un flusso ordinato delle auto sulla Strada provinciale 68 Lido Azzurro-Realmonte, ove a partire dal 14 agosto e fino a cessata esigenza è stato istituito con ordinanza del settore infrastrutture stradali diretto da Michelangelo Di Carlo il senso unico in direzione di Realmonte. Il controllo sarà effettuato dal personale della Polizia provinciale.