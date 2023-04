Razziata casa di campagna e rubato uno scooter

Non solo furti in abitazioni e villette. Ma prese di mira anche le case di campagna. Così è successo in zona Villaggio Mosè. Ignoti malviventi hanno preso di mira la residenza di proprietà di un pensionato sessantottenne. Il raid è stato compiuto nel corso delle ore notturne. Hanno tagliato la recinzione e, una volta dentro, si sono impossessati di una motozappa e vari attrezzi e strumenti agricoli. Nessuno ha visto, né sentito nulla. La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, dallo stesso proprietario che ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti alla polizia. E in pieno centro ad Agrigento, qualcuno ha rubato un ciclomotore, Piaggio Vespa, di proprietà di un impiegato cinquantatreenne. L’uomo non ha potuto fare null’altro che recarsi dalla polizia e denunciare quanto, suo malgrado, aveva subito. E’ scontato che quale primo passaggio, gli agenti abbiano già verificato l’eventuale presenza di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati nelle due zone. Telecamere che naturalmente potrebbero indirizzare le indagini nella giusta direzione.