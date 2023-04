Nuova raffica di multe per il parcheggio selvaggio: 90 in poche ore

Sabato sera, nei luoghi della movida del centro di Agrigento, gli agenti della polizia Municipale hanno elevato 60 multe a quanti hanno lasciato l’auto negli spazi riservati agli invalidi, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali e perfino in prossimità di curve e in mezzo alla strada. Sanzioni che si aggiungono alle centinaia e centinaia fatte ogni fine settimana nella stessa zona a pochi passi dai locali.

Altre 30 multe, sempre per il parcheggio selvaggio, sono state fatte dalla polizia Provinciale nell’area della Valle dei Templi, soprattutto lungo la via Panoramica dei Templi. Come succede oramai da tempo, in tanti, purtroppo, parcheggiano la propria automobile dove capita, in “barba” ai divieti, e soprattutto lasciando il mezzo pericolosamente ai bordi della strada e in prossimità delle curve, rischiando anche di provocare incidenti stradali.