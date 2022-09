“Ravenna Top Cup 2022”: straordinario risultato dell’Athena

L’Athena Agrigento raggiunge un risultato straordinario classificandosi tra le prime otto società al prestigioso torneo internazionale “Ravenna Top Cup 2022″ riservato alla categoria 2009. Un torneo che vedeva ai nastri di partenza ben 96 squadre delle quali molte appartenenti a società professionistiche italiane e straniere. Inserita nel girone E in compagnia di Juventus, Young Team (squadra macedone), Forlì 1919, Soccer Fasano e Partenio Stars, la società agrigentina ha ottenuto un brillante secondo posto dietro alla Juventus, frutto di quattro vittorie ed una sola sconfitta, contro la Juventus. Nella seconda fase, ad eliminazione diretta, i giovani agrigentini, guidati sapientemente dal tecnico Sossio Aruta, hanno battuto ai sedicesimi di finale il Fair Play Messina e agli ottavi di finale l’Accademia Calcio Roma (capace di battere ai sedicesimi la Lazio). Lo straordinario e stupefacente cammino della società di Giovanni Sorce e Gero Falci, si è interrotto ai quarti di finale con la sconfitta contro l’Empoli (vincitrice assoluta del torneo).

Per l’Athena resta la grande soddisfazione di aver primeggiato nella speciale classifica delle squadre siciliane e ancor di più di essere risultata la prima società dilettantistica dopo​ società professionistiche del calibro di Juventus, Empoli, Atalanta, Lokomotiva Zagabria, Torino, Parma e Genoa. “Lo straordinario risultato ottenuto -dice Giovanni Sorce- premia il lavoro che abbiamo svolto in questi anni, frutto di programmazione e grande professionalità del nostro staff tecnico. Questo risultato ci dà ancora più slancio per affrontare la nuova stagione sportiva che ci vedrà impegnata su più fronti, in particolare nei campionati Under regionali”.