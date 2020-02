Ravanusa si è fermata, commozione e dolore ai funerali di Lorenzo

Scene di commozione, strazio e dolore nella chiesa Madre di Ravanusa per i funerali di Lorenzo Miceli, l’infermiere di 28 anni, ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, morto in un terribile incidente stradale, che si è verificato nella notte tra sabato e domenica, a ridosso dell’abitato ravanusano.

Presente alle esequie una grande folla. Per l’occasione, saracinesche abbassate per il lutto cittadino proclamato dal Sindaco di Ravanusa, e in piazza Primo Maggio è stato collocato uno schermo gigante, per seguire la Santa Messa.

In piazza è stata anche pizzata una scritta: “Ciao, Lorenzo”, realizzata con fiori bianchi e rossi.

L’’arciprete, Don Filippo Barbera, nel corso dell’omelia ha lanciato monito ai giovani. Tantissimi quelli presenti all’interno e all’esterno del luogo sacro. “Recuperiamo il senso della misura, e il senso del rispetto, e il primato di Dio nella nostra vita. I giovani di oggi sono vittime di un sistema che li sta stritolando. La vita è fatta di soldi, sesso e successo? La storia dimostra che non è così”, ha concluso il sacerdote.