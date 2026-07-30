RAVANUSA. L’amministrazione comunale di Ravanusa guidata dal sindaco Salvatore Pitrola, inaugura domani venerdì 31 luglio l’Atelier Multimediale della Conoscenza, e il Centro Studi Socio-Economici Locali, che sarà intitolato all’ex sindaco Giovanni D’Angelo, figura di grande spessore umano, politico e amministrativo per il paese.

D’Angelo scomparso nel 2018, ricoprì anche il ruolo di vice presidente della provincia regionale di Agrigento e di consigliere provinciale oltre ad essere stato un esponente di spicco della Cgil provinciale. “Con questa intitolazione – dichiara Salvatore Pitrola – desideriamo rendere omaggio a un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio delle istituzioni, alla crescita sociale del territorio e alla tutela dei diritti dei cittadini, distinguendosi per competenza, passione civile e profondo senso del bene comune.

Intitolare a Giovanni D’Angelo- aggiunge- un luogo destinato allo studio, alla ricerca e alla valorizzazione delle dinamiche economiche e sociali del nostro territorio significa trasformarne il ricordo in un’eredità viva, capace di ispirare le nuove generazioni. La memoria di chi ha operato con impegno e lungimiranza per la propria comunità non appartiene solo al passato, ma rappresenta un esempio concreto per costruire il futuro.

Questo Centro Studi- conclude il capo dell’amministrazione comunale- nasce con l’ambizione di essere un luogo di confronto, conoscenza e progettualità, nel segno dei valori che Giovanni D’Angelo ha incarnato durante il suo percorso umano e istituzionale: dialogo, partecipazione e servizio alla collettività.

Con questo gesto, Ravanusa esprime la propria gratitudine e affida alla memoria il compito di continuare a generare idee, crescita e speranza per il bene della comunità”. La cerimonia avrà inizio alle 20 e si terrà presso l’ex circolo Dante Alighieri in Corso della Repubblica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp