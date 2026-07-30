“Può contribuire a ridurre il costo dell’energia”

Rigassificatore di Porto Empedocle, torna il dibattito: “Può contribuire a ridurre il costo dell’energia”

Il rigassificatore di Porto Empedocle torna al centro del dibattito nazionale sulle infrastrutture energetiche. In un momento in cui il tema dell’autonomia energetica e del costo delle bollette continua a occupare un ruolo centrale, il progetto agrigentino viene nuovamente indicato tra le opere che potrebbero contribuire a rafforzare la capacità di approvvigionamento del Paese.

L’impianto, autorizzato da anni ma mai realizzato, è considerato uno dei progetti che potrebbero aumentare la capacità italiana di rigassificazione del gas naturale liquefatto, riducendo la dipendenza dalle importazioni attraverso i tradizionali gasdotti.

Secondo le analisi rilanciate in queste ore, il Ministero dell’Ambiente potrebbe valutare la possibilità di riconoscere come strategici alcuni grandi impianti energetici, tra cui quelli previsti a Gioia Tauro e Porto Empedocle, con l’obiettivo di accelerarne gli iter autorizzativi e superare gli ostacoli burocratici che da anni ne rallentano la realizzazione.

Un progetto fermo da anni

Il terminale previsto nel porto empedoclino fa capo a Enel ed è progettato per trattare fino a 8 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto all’anno, una quantità che rappresenterebbe oltre il 10% dell’attuale fabbisogno nazionale.

L’investimento stimato supera il miliardo e mezzo di euro e, nella fase di costruzione, potrebbe generare centinaia di posti di lavoro. A regime sarebbero inoltre necessari tecnici specializzati e personale dedicato alle attività di manutenzione, gestione e servizi portuali.

L’energia al centro della competitività

Il tema torna d’attualità anche alla luce dell’aumento dei costi energetici registrati negli ultimi anni. Dopo la crisi seguita alla guerra in Ucraina e le tensioni internazionali che hanno inciso sul prezzo del gas, il rafforzamento delle infrastrutture viene indicato da molti osservatori come uno degli strumenti per garantire maggiore sicurezza negli approvvigionamenti e una migliore stabilità del mercato.

L’Italia, pur avendo ridotto la dipendenza dal gas russo attraverso una diversificazione delle forniture, continua infatti ad avere bisogno di aumentare la propria capacità di rigassificazione e di stoccaggio per affrontare con maggiore resilienza eventuali crisi future.

Un dibattito che divide

Quello del rigassificatore di Porto Empedocle resta però uno dei progetti più discussi del territorio. Da una parte c’è chi lo considera un’infrastruttura strategica per il sistema energetico nazionale e per le ricadute occupazionali che potrebbe generare; dall’altra rimangono le perplessità espresse negli anni da associazioni ambientaliste e da una parte del territorio, che hanno sempre evidenziato l’impatto dell’opera in un’area di particolare pregio paesaggistico.

A distanza di oltre vent’anni dalla sua progettazione, il rigassificatore continua così a rappresentare una delle grandi opere incompiute del territorio agrigentino. Il possibile inserimento tra le infrastrutture strategiche nazionali potrebbe riaprire una partita che sembrava ormai destinata a rimanere congelata, riportando al centro il confronto tra esigenze di sviluppo, sicurezza energetica e tutela dell’ambiente.

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