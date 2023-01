Ravanusa, Angelo Cesara è il nuovo assessore

Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’angelo, ha nominato Angelo Cesara assessore della giunta comunale a cui ha attribuito la delega al Verde Pubblico, Servizi cimiteriali e Viabilità del Centro Storico. Angelo Cesara, già candidato alle ultime elezioni amministrative nella lista civica #AndiamoAvanti Ravanusa, impegnato da sempre a fianco dell’amministrazione comunale, Cerasa è stato scelto dal gruppo vicino al primo cittadino e, ricoprirà il mandato in quest’ultimo scorcio di attività dell’Ente. Inoltre, il sindaco D’Angelo, nel corso della mattinata ha ceduto anche le deleghe di Programmazione Economica e Finanze all’assessore Antonino Nobile e, di Urbanistica e Lavori Pubblici al vicesindaco Gaetano Carmina. “Auguro buon lavoro alla mia squadra- ha dichiarato il sindaco D’Angelo- In questo modo avrò più tempo per redigere il bilancio del mio mandato, prossimo alla conclusione . Una relazione dell’attività svolta, degli obiettivi raggiunti, delle opere realizzate, dei numeri e delle informazioni in merito al lavoro svolto da me, dalla mia Giunta e dall’Amministrazione Comunale. Inoltre sarà anche la stagione per organizzare la squadra per le prossime elezioni amministrative che interesseranno il comune di Ravanusa”.