Rassegna teatrale Mariuccia Linder: in scena “Io sono verticale” alla Posta Vecchia

Teatro della Posta Vecchia Agrigento. 26 e 27 gennaio 2019.

Rassegna teatrale Mariuccia Linder: in scena “Io sono verticale”.

Sabato 26 gennaio 2019 alle ore 21:00 e domenica 27 gennaio 2019 alle ore 18:00 al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, quinto appuntamento con la rassegna teatrale “Mariuccia Linder – Una vita per il teatro il teatro per la vita”, organizzata dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento e dedicata a Mariuccia Linder, attrice agrigentina prematuramente scomparsa nel maggio del 2011.

In scena IO SONO VERTICALE, con Alessandra Barbagallo. Regia Silvio Laviano. Scene e Costumi Vincenzo La Mendola. Assistente alla regia Gabriella Caltabiano. Progetto fotografico Gianluigi Primaverile. Progetto grafico Maria Grazia Marano. Illustrazione Graziano Messina (Grace Mex). Comunicazione Stefania Bonanno. Produzione Progetto S.E.T.A. (Studio Emotivo Teatro Azione) in collaborazione con Associazione Culturale Madè – Catania.

Posto unico € 10,00

Info e prenotazioni: Teatro delle Posta Vecchia Agrigento: 0922 26737

Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento: 3270044269

