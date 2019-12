Rassegna teatrale di Ribera

Nella giornata di giovedi 12 dicembre si è svolta presso il Cine Teatro Lupo la prima della “Rassegna teatrale Ribera Città delle Arance “, serata conclusasi con la rappresentazione della commedia tutta al femminile “Figlie di Eva” che ha visto la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta (grande ambasciatrice dell’isola nel mondo ), Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi.

Il successo della prima è il frutto di un lavoro, conquistato nel tempo, grazie al supporto morale e alla fiducia accordata dal pubblico, dagli sponsor e da tutti coloro che amano il teatro e che credono in questa manifestazione. Un grazie per la riuscita di tale evento va anche al sindaco di Ribera, Carmelo Pace e a tutta l’amministrazione comunale che riconfermano un percorso già iniziato negli anni addietro, consolidando il gradimento del pubblico riberese (e non solo), nei confronti dello spettacolo dal vivo, e che ha permesso a Ribera di piazzarsi sul palcoscenico delle attività culturali di tutta la provincia di Agrigento, continuando a promuovere la cultura dello spettacolo in una cittadina dove il teatro è presente da oltre mezzo secolo.

Grande commozione alla fine dello spettacolo per ricordare Nino Caternicchia, riberese, scomparso prematuramente, appassionato e amante della propria città. Il sindaco Carmelo Pace ha consegnato un’omaggio floreale, un riconoscimento in ceramica e un manufatto in tufo raffigurante la Torre di Poggio Diana, simbolo della Città di Ribera, agli attori, soddisfatti dell’accoglienza e degli applausi del pubblico.

Per onorare la memoria di Nino Caternicchia è stato istituito il premio “Nino accendi le stelle “, dedicato a tutti gli artisti siciliani che con la loro creatività e la loro arte hanno portato la “sicilianità ” nel mondo.

Il Cine Teatro Lupo vi aspetta il prossimo 10 gennaio 2020 insieme a Pino Insegno e Federico Perrotta con lo spettacolo “58 sfumature di Pino” .