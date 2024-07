Un bandito solitario, con il volto coperto e armato di coltello ha messo a segno una rapina in un negozio, gestito da commercianti cinesi. E’ successo in via Monsignor Ficarra a Canicattì. Sotto la minaccia dell’arma da taglio l’esercente ha consegnato quanto c’era in cassa: circa 400 euro. Arraffati i soldi, il delinquente si è dato alla fuga.

Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canicattì. E i militari dell’Arma, dopo avere raccolto la denuncia e il racconto della vittima, hanno avviato le indagini per cercare di identificare il balordo che ha colpito indisturbato.