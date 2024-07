“ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori”: Un Viaggio tra Arte, Cultura e Archeologia in Sicilia

Agrigento si prepara a diventare il fulcro di un’importante iniziativa culturale con l’evento “ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori”, che si svolgerà dal 26 al 29 settembre 2024. Questo evento, promosso dall’Assessorato dei Beni Culturali dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, è destinato a lasciare un’impronta significativa nella promozione e valorizzazione del ricco patrimonio archeologico della regione.

L’evento si terrà in alcuni dei luoghi più iconici di Agrigento, tra cui il suggestivo Parco della Valle dei Templi e il Teatro “Luigi Pirandello”, oltre a dieci siti ecclesiastici e artistici situati nel centro storico della città. L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere in risalto le 14 aree dei Parchi Archeologici distribuite su tutto il territorio siciliano, da Catania e la Valle dell’Aci a Himera, Solunto e Iato; dalle incantevoli Isole Eolie a Kamarina e Cava d’Ispica; da Leontinoi e Lilibeo-Marsala a Morgantina e la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, fino a toccare Naxos e Taormina, Segesta, Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, Tindari e naturalmente la Valle dei Templi.

Un’Iniziativa per Valorizzare il Patrimonio Siciliano

L’intento dell’evento è quello di delineare strategie di valorizzazione del patrimonio archeologico siciliano, promuovendo un’offerta culturale integrata che coinvolga non solo le bellezze archeologiche e paesaggistiche, ma anche l’attrattività turistica e il patrimonio immateriale della regione. La collaborazione con le organizzazioni datoriali e gli operatori del settore è fondamentale per un approccio che tenga conto dell’intero contesto culturale, artistico e gastronomico della Sicilia.

“ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori” si propone di attrarre diversi segmenti turistici, tra cui quello scolastico, associativo e leisure, organizzato e non, promuovendo un’esperienza sostenibile e autentica. L’evento mira a incoraggiare buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio archeologico, coinvolgendo attivamente associazioni professionali e culturali, oltre ai club di servizio a livello regionale e provinciale.

Questa manifestazione è stata ideata e organizzata dalla storica Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, segnando una prima, significativa estensione di questo modello di successo in terra siciliana.

Eventi Speciali e Collaborazioni

Il programma dell’evento è particolarmente ricco e variegato. Sabato 28 settembre, dalle 10:00 alle 13:00, si svolgerà un evento diffuso in diverse sedi del centro storico di Agrigento, dedicato alle associazioni e organizzazioni che lavorano attivamente nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per condividere esperienze e strategie di promozione culturale.

Il Touring Club Italiano (TCI) sarà protagonista di un incontro presso la Sala Conferenze di Palazzo dell’Orologio. Intitolato “Il Touring Club Italiano in Sicilia: progetti e attività”, l’evento sarà curato dal Club di Territorio di Palermo e si concentrerà sui vari progetti e iniziative promosse dal TCI nell’isola.

Un’Attesa Esperienza Culturale

Grande attesa, quindi, per i giorni di “ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori”. La città di Agrigento si prepara ad accogliere un flusso significativo di visitatori, con presenze attese da tutta la Sicilia e oltre.

Questo evento non è solo un’opportunità per immergersi nella storia e nella cultura siciliana, ma anche un’occasione per riflettere su come valorizzare al meglio un patrimonio unico al mondo. Dal Parco della Valle dei Templi ai siti storici di Agrigento, il festival offre un’esperienza che celebra l’arte, la storia e la tradizione, invitando tutti a scoprire i tesori nascosti dell’isola.