E’ ritenuto l’autore della rapina a mano armata compiuta ai danni di una tabaccheria di Canicattì, avvenuta nel pomeriggio del 7 agosto scorso. Quel giorno il proprietario venne ferito da una coltellata. Il personale del Commissariato di Ps di Canicattì, dopo alcune indagini, ha arrestato un 45enne canicattinese, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio,
Data esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa in pari data dal Gip del Tribunale di Agrigento. Il malvivente è stato riconosciuto attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e dalla presenza di specifici tatuaggi, come il presunto autore della rapina avente come bottino la somma di 200 euro asportata sotto la minaccia del coltello.
Il 45enne, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
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