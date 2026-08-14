Si è reso responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia ed altri reati, ai danni di alcuni congiunti, ai quali ha procurato anche lievi lesioni. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Licata ha proceduto al fermo di Polizia giudiziaria di un 17enne del luogo.

Si è proceduto al fermo anche in considerazione del fatto che in passato, il minore aveva già manifestato insofferenza nei confronti dei provvedimenti adottati a suo carico, tra cui il collocamento in comunità, dalla quale si era più volte allontanato arbitrariamente.

Al termine delle formalità di rito, il minorenne, difeso dall’avvocato Tony Ragusa, è stato affidato al Centro di prima accoglienza di Palermo. Il fermo è stato poi convalidato dall’Autorita’ giudiziaria che ha disposto il suo affidamento in comunità.

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