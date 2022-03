Rapina in centro di scommesse, bottino 2mila euro

Due banditi con il volto coperto da passamontagna, uno dei quali armato di pistola, hanno rapinato un centro scommesse, nel centro di Palma di Montechiaro. Il proprietario, sotto la minaccia dell’arma non ha potuto far altro che consegnare loro quanto c’era in cassa: circa 2 mila euro.

Arraffato il bottino i rapinatori sono fuggiti, forse a bordo di un’autovettura, e sono riusciti a dileguarsi. Scattato l’allarme, sul posto i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, che hanno setacciato l’intera zona, ma dei delinquenti nessuna traccia.

I militari hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza collocati lungo la strada. Non c’è certezza, ma non è escluso che i due malviventi possano essere stati gli stessi che qualche ora dopo hanno messo a segno un’altra rapina al supermercato “Paghi poco”, nel centro licatese.