Controlli nei cantieri Superbonus: due denunce

Scoperte altre irregolarità in cantieri aperti con il Superbonus. Uno non ha assicurato il numero minimo di addetti al montaggio del ponteggio, l’altro non ha installato i servizi igienici. Due imprenditori, titolari di imprese edili, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Ad effettuare i controlli, a Cammarata e a Licata, sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento.

Sono state elevate anche ammende per complessivi 8.300 euro. A Cammarata è stato denunciato un cinquantacinquenne, titolare di una ditta edile, che non aveva assicurato il numero minimo di lavoratori addetti al montaggio del ponteggio. A Licata, invece, l’amministratore unico di una società edile, un quarantaduenne, che non aveva installato i servizi igienici nel cantiere.