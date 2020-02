Rapina alla banca Sant’Angelo, bottino oltre 50 mila euro

Due banditi, con il volto coperto, e apparentemente non armati, hanno messo a segno una rapina alla Banca Popolare Sant’Angelo, di via Porta Agrigento, a Raffadali. Si sono portati via 55mila euro. Indagini a tutto campo da parte di carabinieri che, già pochi minuti dopo il ‘colpo’, hanno iniziato a scansionare le immagini di videosorveglianza, ascoltando testimoni, e raccogliendo dichiarazioni per far luce su quanto accaduto.

E’ successo nel pomeriggio. I malviventi una volta arraffato tutto, si sarebbero dileguati nel nulla. Sono scappati a piedi, ma non escluso che a bordo di un’auto qualcun altro complice li aspettasse nelle vicinanze. A dare l’allarme gli stessi impiegati, che ripresosi dal forte spavento hanno avvertito 112. In pochi minuti sul posto si sono portati i militari dell’Arma.