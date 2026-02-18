Ha aspettato che uscissero gli ultimi clienti, e poco prima dell’orario di chiusura, armato di pistola ha fatto irruzione in un internet point. Una volta dentro ha puntato l’arma al titolare e alla fidanzata e si è fatto consegnare 20 euro. Poi è fuggito. I carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Licata lo hanno rintracciato e arrestato.

Si tratta di un cinquantunenne licatese, accusato di avere messo a segno una rapina a mano armata nella tarda serata di domenica scorsa. Il gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.

I militari hanno identificato il malvivente dopo alcune indagini e la visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza. L’uomo è stato fermato poco dopo in un bar di piazza Linares con ancora addosso gli stessi indumenti utilizzati durante la rapina. La pistola, caricata a salve e senza tappo rosso, è stata rinvenuta in un secondo momento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp