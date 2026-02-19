Vittoria pesantissima in chiave classifica per la Moncada Energy Agrigento che passa in volata sul parquet della Siaz Piazza Armerina con il punteggio di 73-75 (16-25, 25-16, 16-14, 16-20) al termine di un derby vibrante, deciso negli ultimi possessi.

La Fortitudo parte forte nel primo quarto, chiuso avanti 25-16 grazie a un attacco fluido e alle giocate di Alberto Conti, top scorer con 20 punti (3/5 da tre). Piazza Armerina però reagisce con orgoglio nel secondo periodo, rientrando in partita con le soluzioni di Janko Cepic (15) e Gianpaolo Almansi (14), impattando di fatto l’inerzia del match.

Nel terzo quarto regna l’equilibrio. La Siaz si aggrappa alla fisicità di Simeon Lepichev, dominante a rimbalzo (10 carambole), mentre Agrigento trova ossigeno con Bryce Douvier (14 punti e 11 rimbalzi) e con la regia di Alfonso Zampogna, autore di 6 assist.

Il finale è da brividi. Douvier, ingenuo in un paio di possessi che potevano costare carissimo, lascia aperta la porta alla rimonta locale. E la Siaz ne approfitta: Davide Meluzzi inventa prima un canestro da sotto e poi una tripla che tiene i suoi agganciati fino all’ultimo respiro. Ma la Fortitudo, glaciale dalla lunetta (19/23 contro il 7/8 dei padroni di casa), riesce a gestire gli ultimi secondi e a portare via due punti d’oro.

Agrigento ha potuto contare anche sul sostegno di oltre 100 supporter arrivati in trasferta, capaci di spingere la squadra dalla palla a due fino all’ultima sirena. Un derby combattuto, nervoso, intenso. La Moncada soffre, rischia, ma dimostra carattere e porta a casa una vittoria che vale più dei due punti.

