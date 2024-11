Si rompe la Tac all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il guasto è stato riparato in tempo da record. A darne comunicazione è il direttore dell’Unità operativa di radiologia, Riccardo Mandracchia. Grazie all’avvio di un tempestivo intervento tecnico, il guasto, per il quale si ipotizzava una risoluzione nel corso dell’inizio della prossima settimana, è stato già risolto dalla ditta manutentrice. Il pronto ripristino permette di azzerare dunque rapidamente i possibili disagi per l’utenza del presidio ospedaliero di contrada “Consolida”.

