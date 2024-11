ITET Leonardo Sciascia premiato dalla Camera di Commercio di Agrigento: un riconoscimento per l’eccellenza nel percorso Pcto

L’ITET Leonardo Sciascia si è classificato secondo tra gli istituti tecnici partecipanti alla settima edizione del concorso “Storie di alternanza e competenze”, dedicato al percorso Pcto. Il premio è stato assegnato per il progetto “Itinerari pirandelliani”, un’iniziativa che ha visto il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti delle classi VE, VL e IVH nell’anno scolastico 2023-2024.

Con il supporto dei tutor Pcto, le professoresse Crapa Oriana, Di Liberti Rosamaria e Sciortino Maria Eugenia, gli studenti hanno creato un sito web che offre ai turisti l’opportunità di scoprire Agrigento attraverso i luoghi descritti nelle novelle di Luigi Pirandello, illustre cittadino della città.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sala Fazello del Museo Griffo di Agrigento, dove la dirigente scolastica Milena Siracusa ha ritirato il premio, esprimendo un profondo senso di gratitudine per il lavoro svolto dai docenti e dagli studenti. Ha anche manifestato grande orgoglio per il riconoscimento ottenuto, sottolineando come il progetto sia il frutto del lavoro di squadra che ha saputo mettere insieme le competenze digitali degli studenti dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni e quelle di ricerca e traduzione degli studenti dell’indirizzo turismo.

A consegnare il premio è stato il Presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, che ha evidenziato come questi progetti carichino le scuole di grande responsabilità, poiché l’innovazione tecnologica nasce tra i banchi di scuola e il futuro delle imprese e degli imprenditori è nelle mani degli studenti.

L’ITET Leonardo Sciascia si conferma dunque pronto a cogliere la sfida del Pcto d’eccellenza, continuando a valorizzare la sinergia tra formazione, innovazione e territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp