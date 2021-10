Rally Città di Modena: il pilota agrigentino Agostino Craparo a caccia del tricolore

C’è anche il pilota agrigentino Agostino Craparo alla gara dell’anno, la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia del 41esimo Rally Città di Modena, che si correrà oggi, sabato 30, e domenica 31 ottobre e giunto quest’anno alla terza edizione. Dalle parti di Maranello si daranno battaglia i migliori piloti d’Italia, a caccia di un’opportunità per lanciarsi nell’elite del rallismo tricolore. Sono i vincitori di ciascuna classe e categoria, emersi dalle 44 gare di qualificazione nelle 9 Zone geografiche della Coppa Rally di Zona ACI Sport. Il pilota agrigentino Agostino Craparo, dopo aver vinto l’ottava Zona (Sicilia), in coppia con il navigatore nisseno Giovanni Lo Verme, a bordo della MITSUBISH Lancer evo 9 N4, daranno battaglia con l’obiettivo di laurearsi campioni d’Italia. In gara 242 equipaggi, dei quali 215 finalisti, cifra record per la Finale organizzata dall’Automobile Club Modena, in collaborazione con la Scuderia Automobilistica San Michele. Da questi uscirà il migliore per ciascuna delle 47 classi in gara e le categorie Assoluta, Under 25, Under 25 Due Ruote Motrici, Over55, Femminile, Scuderie, Squadra Delegazione Regionale e miglior Preparatore/Noleggiatore. Sette le prove speciali previste, per un totale di 76,55 km cronometrati.