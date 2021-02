Rallentamenti sulla 115, automobilisti: “fate presto”

Continuano ad arrivare segnalazioni da parte di automobilisti costretti a file e rallentamenti lungo la strada statale 115, nelle vicinanze del distributore di benzina. A seguito di uno smottamento del terreno, che ha invaso una carreggiata della statale in prossimità di contrada “Ciuccafa “, è stato installato un semaforo per il senso alternato. “La situazione e’ più grave del previsto – aveva detto il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina -perché non si tratta di smottamento occasionale dovuto alle piogge, ma di un vero evento franoso, su tre fronti, che richiede interventi immediati ed il coinvolgimento dei privati, proprietari degli immobili a monte perché intervengano immediatamente, secondo il bisogno, mettendo in sicurezza la zona.” Già lo scorso 8 febbraio, immediatamente dopo l’evento franoso, il sindaco aveva invitato alla pazienza e alla prudenza. Ma gli automobilisti , che quotidianamente percorrono quel tratto di strada , invitano a fare presto.