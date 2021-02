Grave atto vandalico nelle scuole di Lampedusa qualcuno nottetempo, ha rotto i computer in uso alle classi. Stamattina i giovani studenti delle scuole medie della più grande delle Pelagie erano regolarmente entrati a scuola; solo dopo, il personale scolastico si è reso conto che qualcuno aveva forzato le porte di alcune aule. A quanto sembra, mancherebbero dei computer e altri sono stati pesantenente danneggiati. Al momento è in corso un sopralluogo dei carabinieri dell’isola, presente al sopralluogo anche il sindaco e il vice sindaco. Il preside delle scuole Claudio Argento sta seguendo le operazioni insieme al comandante dei carabinieri.”stiamo cercando di capire – ci ha detto il preside Argento- se hanno solo danneggiato i computer o ne hanno anche rubati. Sono costernato e amareggiato. Quando in una società civile si fanno atti contro i giovani, c’è qualcosa che non va e bisogna correre ai ripari”. Intanto, a causa di quanto è successo, i ragazzi sono usciti dalla scuola e sono anche ferme le attività didattiche a distanza. ( Foto archivio ).

(Notizia in aggiornamento)