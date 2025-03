Ignoti vandali, quasi sicuramente in preda ai fumi dell’alcol, hanno scaraventato al suolo più scooter che erano stati lasciati posteggiati dai proprietari a pochi passi dalla via Atenea e nei pressi della stazione ferroviaria, e rovesciato a terra alcune botti in legno, ombrelloni e almeno tre vasi, di grandi e piccole dimensioni, collocati dai commercianti di via Pirandello e strade vicine.

Il raid è stato messo a segno, la notte tra venerdì e ieri, nei luoghi della cosiddetta movida del centro della città dei templi. Purtroppo c’è sempre qualcuno, che si “diverte” a provocare danni e vanificare quanto di buono si possa realizzare. Non c’è stato alcun intervento delle forze dell’ordine. Nessun residente o passante si è rivolto al 112.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp