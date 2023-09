Raid vandalico alla villetta comunale Padre Pio di via del Gesù a Grotte. Dopo l’amara scoperta un insegnante s’è recato alla caserma dei carabinieri ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento. Qualcuno, tra le ore 22 di sabato scorso e le 18,30 dell’indomani, ha distrutto e imbrattato con la cera ricavata dai ceroni l’altare della villetta. Il danno, che ha tutte le caratteristiche dell’oltraggio ad un luogo sacro, non è stato quantificato. I militari dell’Arma hanno informato la Procura di Agrigento e hanno avviato le indagini per identificare l’autore o gli autori del brutto gesto.