Gran colpo di mercato per l’Akragas. La Società biancoazzurra ha ingaggiato il talentuoso esterno d’attacco Paolo Grillo, classe 1997, originario di Partinico nel Palermitano, lo scorso anno al Messina in Serie C. Si tratta di un calciatore di assoluto valore e di grande spessore tecnico che vanta un curriculum di tutto rispetto. Grillo, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha giocato tra Serie B e Serie C con le maglie di Siena, Siracusa, Pro Vercelli, Sicula Leonzio, Cittadella, Catanzaro e Vibonese. Il nuovo attaccante dell’Akragas è gia a disposizione di mister Marco Coppa e non vede l’ora di scendere in campo per dare il suo contributo per raggiungere gli obiettivi del club akragantino.