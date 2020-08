Raid vandalici in centro, danneggiate almeno 12 auto. Denunciato 20enne

Un vero e proprio raid vandalico è stato compiuto in alcune strade centrali di Canicattì, dove i proprietari di almeno dodici automobili, hanno fatto l’amara sorpresa di ritrovare i propri veicoli danneggiati. E’ successo durante le ore notturne.

Ignoti, utilizzando delle grosse pietre hanno sfondato i vetri dei mezzi, mandando in frantumi, soprattutto, quelli delle portiere laterali. Altre auto hanno, invece, riportato danni alla carrozzeria. In questo caso i responsabili con un oggetto appuntito hanno lasciato delle profonde rigature.

Ad essere state prese di mira le autovetture, parcheggiate in viale della Vittoria, via Milano, via Pirandello, e in altre arterie cittadine. La scoperta l’indomani mattina. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i sopralluoghi. Gli investigatori dei carabinieri e della polizia di Stato, hanno prontamente raccolto le denunce, ed hanno avviato le indagini.

E dopo alcune indagini i militari dell’Arma avrebbero individuato e denunciato uno degli autori dei raid vandalici. Si tratta di un 20enne, residente a Canicattì,