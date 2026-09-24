Ignoti ladri hanno preso di mira un bed & breakfast situato lungo il centralissimo Viale della Vittoria ad Agrigento, approfittando della momentanea assenza sia del personale che dei clienti della struttura ricettiva. Un raid fulmineo che ha fruttato un bottino irrisorio a fronte, però, di pesanti danni materiali. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i malviventi sono entrati in azione in una fascia oraria compresa tra le 18 e le 21:30. Per accedere all’immobile, i ladri hanno rotto una finestra posta all’esterno della palazzina.

Una volta dentro, si sono mossi con rapidità all’interno dei locali, forzando le porte di ben quattro stanze che, fortunatamente, in quel momento erano prive di ospiti. Dopo aver messo completamente a soqquadro le camere, i delinquenti si sono diretti verso la scrivania della reception. È qui che sono riusciti a scovare e a portare via il fondo cassa: una somma in contanti pari a circa 50 euro. Se il bottino in denaro è modesto, ben più pesante è il bilancio dei danni strutturali causati, in particolare per l’effrazione della finestra esterna e il danneggiamento degli infissi delle quattro camere da letto.

A scoprire l’incursione dei ladri è stato lo stesso titolare della struttura al suo rientro. Davanti agli occhi dell’uomo si è presentata una scena di totale disordine. La vittima si è recata immediatamente presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere una denuncia formale per furto aggravato. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno vagliando gli elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.

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