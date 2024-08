Raid nel centro storico di Agrigento. Qualcuno con un oggetto contundente ha sfondato il lunotto di una Peugeot di proprietà di un professionista settantenne. Il veicolo si trovava parcheggiato in via Garibaldi. A fare la scoperta è stato l’uomo al momento di riprendere l’auto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Non è chiaro se si sia trattato di un danneggiamento mirato o di un raid vandalico. Al via le indagini per cercare di risalire all’autore o gli autori e stabilire il movente del danneggiamento.