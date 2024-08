Ha chiesto 100 euro al titolare di un bar gelateria del centro di Licata. L’esercente si è rifiutato e l’individuo per tutta risposta prima lo ha minacciato, poi ha sfasciato vetrata e suppellettili del locale. Un ventenne licatese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per tentata estorsione e danneggiamento. A deferirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Licata.

Il giovane, subito dopo il tentativo di estorsione e danneggiamento, rientrando in casa sarebbe stato ripreso dal padre che, nel frattempo, era venuto a conoscenza del parapiglia creato dal figlio. Il ragazzo ha minacciato pesantemente il genitore. A carico del ventenne è stata formalizzata anche l’ipotesi di reato di minacce gravi.