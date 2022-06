Raid in centro: devastata auto, e danneggiato ciclomotore

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento stanno indagando su due raid, uno in via Esseneto, e l’altro in piazza Aldo Moro. Quest’ultimo in pieno giorno, e in pieno centro cittadino. In via Esseneto, nelle ore notturne, è stata devastata, e anche pesantemente, una Renault Capture, di proprietà di un trentanovenne agrigentino. L’amara scoperta al momento di riprenderla. Il proprietario ha trovato la carrozzeria rigata da un oggetto appuntito.

In piazza Aldo Moro è stato danneggiato lo scooter di un cinquantacinquenne agrigentino. I responsabili hanno rotto anche il bauletto del mezzo su due ruote. In questo caso non è chiaro se si è trattato di un danneggiamento, o di un tentativo di furto. In entrambi i casi gli agenti hanno prontamente raccolto i racconti delle vittime, ed hanno avviato l’attività investigativa, anche per capire se gli autori abbiano agito a scopo per il solo gusto di danneggiare, o se dietro ai due episodi ci possa essere dell’altro.