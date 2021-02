Rai5: “Trans Europe Express”, da Palermo alla storica ferrovia della Valle dei Templi. Il giornalista e ministro britannico Michael Portillo intraprende un viaggio alla scoperta del periodo postbellico in Sicilia in “Trans Europe Express”, in onda in prima visione giovedi’ 18 febbraio alle 20.15 su Rai5. Prima fermata, Palermo, dove scopre un gioiello dell’architettura futurista, il Palazzo delle Poste. Il viaggio prosegue nella antica Agrigento, dove Portillo viaggia su una storica ferrovia storica, visita la Valle dei templi, patrimonio Unesco, e conosce le opere di uno dei suoi cittadini piu’ illustri, lo scrittore Pirandello. Arriva, infine, sul vulcano attivo piu’ grande d’Europa, l’Etna. (AGI)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @michael_portillos_dress_sense