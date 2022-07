Ragusa: “Terrana, Non so di che parla Minardo. Abbate è in campo”.

“È l’Udc a decidere i propri candidati alle regionali in provincia di Ragusa così come in tutte le altre province siciliane. Il sindaco di Modica Ignazio Abbate è già in campo per lo scudocrociato ed è un indubbio punto di riferimento per l’Udc regionale e proprio la scorsa settimana con il nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa abbiamo aperto la sua campagna elettorale” lo afferma il coordinatore regionale dell’Udc siciliana Decio Terrana. “Non so di quale lista parli l’onorevole Minardo, di certo Abbate è in campo e l’Udc farà come sempre le sue scelte in totale autonomia e e puntando sulla qualità dell’offerta politica. Ribadiamo ancora una volta che l’Udc, forte dei suoi consensi, non è in cerca di possibili alleanze che snaturerebbero il progetto che stiamo portando avanti per la nostra Sicilia” conclude Terrana.