E’ arrivata l’ufficialità dalla società Asd Ragusa Calcio 1949 sulla decisione della Questura di Siracusa: il match tra Ragusa e Akragas si giocherà a porte chiuse. La partita è in programma per domenica 24 settembre alle ore 15, nello stadio Meno Di Pasquale di Avola per indisponibilità del campo di Ragusa.

“L’ASD Ragusa Calcio 1949 – si legge in una nota- comunica che, in seguito a disposizioni assunte dalla Questura di Siracusa (Commissariato di Avola), la gara di domenica 24 settembre, in programma con l’SSD Akragas dalle 15 allo stadio Meno Di Pasquale di Avola, sarà disputata a porte chiuse“.

Il club però, come si legge, sta cercando una soluzione al problema: “La società azzurra comunica che si sta già organizzando per garantire il servizio di streaming così da consentire la visione del match a chi lo vorrà. A tal proposito, ulteriori comunicazioni saranno rilasciate nelle prossime ore“.