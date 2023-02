Raggiunto da colpi di fucile, trentaduenne trasferito all’ospedale Villa Sofia

Un trentaduenne tunisino è stato ferito da tre colpi di fucile alla schiena. E’ accaduto ieri sera, alle 23 circa, in via Matteotti, nei pressi di un bar nel centro di Ravanusa. L’uomo, rimasto ferito, è stato soccorso e portato all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Poco dopo, per delle complicanze, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, dove si trova ricoverato in Rianimazione.

Delle indagini sul tentato omicidio si stanno occupando i carabinieri della Stazione di Ravanusa, e i loro colleghi della Compagnia di Licata. La Procura di Agrigento, subito avvertita del grave fatto di sangue, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato, a carico di ignoti, di tentato omicidio. Il primo passaggio investigativo dei militari dell’Arma è stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, presenti nella zona.