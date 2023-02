Il barcone con 8 cadaveri, neonato muore a bordo e viene gettato in mare

Sarebbero morti di fame e di freddo gli 8 migranti, 5 uomini e 3 donne, una delle quali in stato di gravidanza, che sono stati ritrovati, ieri sera, dai militari di una motovedetta della Guardia costiera che ha effettuato il soccorso del barcone a 42 miglia da Lampedusa, in acque Sar Maltesi.

I 42 migranti superstiti, tutti bagnati, infreddoliti e disidratati sono stati portati all’hotspot di contrada “Imbriacola”, e dai superstiti emergono drammatici racconti. Ci sono anche due dispersi, e hanno riferito che sul barcone c’era una donna con il suo neonato di 4 mesi.

Il piccolo a causa del freddo è morto durante il viaggio e la donna, per disperazione, lo ha gettato in mare. Un uomo s’è tuffato in acqua sperando di recuperare il corpo del bambino, ma è annegato fra le onde. Il barcone di migranti sarebbe partito da Sfax, in Tunisia, la notte tra sabato e domenica.