Ragazzo si toglie la vita in spiaggia con un colpo di pistola

Un ventiseienne di Caltanissetta si è tolto la vita, sulla spiaggia di Punta Grande, tra Porto Empedocle e Realmonte. La tragedia, ieri, sera verso le 22, nei pressi di uno stabilimento balneare. Il giovane si è sparato un colpo di pistola alla testa. In tanti hanno sentito lo sparo, e poco dopo hanno visto il ragazzo riverso sulla sabbia.

Subito sono scattati i soccorsi con l’arrivo in zona di due ambulanze del 118, ma per il nisseno non c’è stato nulla da fare. Ad indagare sulla dinamica dei fatti e sulle motivazioni del gesto estremo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento.

La pistola, legalmente detenuta con porto d’armi per uso sportivo, è stata trovata accanto al cadavere. Sarebbe stato stato rinvenuto anche un bigliettino con cui il giovane spiega i motivi, che l’hanno portato a mettere in atto l’estremo gesto.