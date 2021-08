In fiamme discarica sequestrata. Aperta indagine

E’ quasi certa la matrice dolosa dell’incendio della discarica abusiva a cielo aperto, sottoposta a sequestro proprio perché abusiva nel dicembre dello scorso anno da parte dei carabinieri, in contrada “Occhio Bianco”, in territorio di Comitini. In poco tempo le fiamme si sono propagate bruciando rifiuti di vario genere. Tempestivo e provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che sono riusciti a domare il rogo, prima ancora, che potesse provocare ulteriori danni.

L’opera di spegnimento è stata difficile, a causa dell’ingente quantitativo di materiali abbandonati. I carabinieri della stazione di Comitini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, si stanno occupando delle indagini per accertare quale sia stata la causa dell’incendio. Quasi sicuramente qualcuno ha appiccato il fuoco volontariamente ad alcuni cumuli di rifiuti, per poi dileguarsi velocemente.