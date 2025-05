Almeno 8 o forse 9 ragazzi, allo stato da identificare, avrebbero avuto una discussione per futili motivi con un ventenne residente in un piccolo centro della provincia, e all’improvviso il branco dalle parole è passato alle vie di fatto. La vittima è stata colpita a schiaffi, pugni e calci. In poco tempo s’è ritrovata a terra.

È accaduto, nella notte fra sabato e domenica, nel piazzale dell’ex eliporto di San Leone. Il branco, subito dopo averla fatta grossa, s’è allontanato. Il giovane ferito è stato preso in consegna dal personale sanitario di un’ambulanza del 118, per le cure necessarie.

I poliziotti della sezione Volanti accorsi in maniera fulminea, adesso, stanno cercando di identificare i giovani che hanno fatto finire in ospedale il ventenne.

