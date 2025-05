Un cinquantenne è stato aggredito e colpito con una testata in faccia, dalle parti di via Pirandello ad Agrigento. Il brutto episodio, si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi di un locale. L’agrigentino ha rimediato una ferita, mentre l’aggressore si è dileguato, ma sarebbe in via di identificazione.

Ad occuparsi delle indagini la polizia. I due avrebbero avuto una discussione per motivi sconosciuti, e all’improvviso il più esagitato, a quanto pare un immigrato, cogliendolo di sorpresa gli ha rifilato una testata. Il cinquantenne agrigentino, in poco tempo si è ritrovato a terra.

