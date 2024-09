Un sedicenne narese è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio in contrada “Maredolce”, tra i territori di Camastra e Naro. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il minore alla guida del mezzo a due ruote.

Sul posto, lanciato l’allarme, è atterrato un elisoccorso che lo ha trasferito in un ospedale di Palermo. Stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Ferita lievemente, invece, la donna alla guida della macchina. Un’ambulanza è intervenuta per prestarle soccorso.

I carabinieri della Stazione di Naro, accorsi nella zona, si sono occupati dei rilievi per la ricostruzione del sinistro.