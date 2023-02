Un quattordicenne è stato scippato del telefono cellulare che aveva in mano, mentre si trovava in viale Europa nel centro di Ribera. Ad entrare in azione dovrebbe essere stato un giovane immigrato. I carabinieri della Tenenza cittadina hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, formulata dai genitori del minorenne. E’ stata avviata l’attività investigativa per provare ad identificare il ladro.