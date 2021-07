Ragazzino di Ribera tra i più buoni d’Italia

Fin dalla prima elementare ha scelto come compagno di banco un bimbo diversamente abile e si dedica a lui per l’intera mattinata. Si chiama Carmelo Vella, di Ribera, ed è tra i cinque alunni di scuole elementari e medie d’Italia ai quali è stato assegnato il premio della bontà «Hazel Marie Cole» per l’anno 2021.

Accompagna il compagno in bagno e all’ora di merenda, lo imbocca. Nell’istituto “Navarro” di Ribera, a Carmelo è stata consegnata la lettera giunta dall’organizzazione del premio.

Carmelo al compimento del diciottesimo anno di età riceverà 1.000 euro dalla Fondazione Hazel Marie Cole, che quest’anno, per la prima linea del premio, ha colto i gesti del piccolo riberese, di due siracusani e di altri due alunni di scuole del centro Italia.