Fiction «Makàri» , riprese anche nell’agrigentino

La fiction Rai «Makàri» tornerà sul piccolo schermo nel 2022. Da prossimo settembre prenderanno il via le riprese nel trapanese e nell’agrigentino.

Tre le puntate della seconda stagione. Il primo caso nella Valle dei Templi di Agrigento, dove un famoso archeologo, il Professor Demetrio Alù, viene ritrovato ucciso. Saverio, insieme al caro Piccionello, continua la sua bella vita di scrittore squattrinato e orgoglioso nullafacente a Màkari. Peccato che Suleima sia a Milano da quasi un anno…Questo ci fa quindi pensare che alla fine la bella Suleima non era incinta, visto che non si parla di nessun bebè in arrivo per l’ex giornalista. In questa nuova stagione dell’amore, Saverio non smetterà comunque i panni dell’investigatore e i tre nuovi casi che dovrà risolvere con l’inseparabile Piccionello lo confermeranno un detective, magari un po’ strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.