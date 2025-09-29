Accorrono in maniera fulminea per riportare la calma fra alcuni ragazzi che stavano litigando nella zona di Porta di Ponte, a pochi passi dalla via Atenea. Un agente nel tentativo di riportare la calma viene però colpito con un calcio nelle parti basse. La responsabile dell’aggressione, una agrigentina di 16 anni, è stata fermata, identificata e denunciata alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Palermo, poi affidata ai genitori.

Deve rispondere delle ipotesi di reato di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale. Il brutto episodio si è verificato nella tarda serata di sabato. Due gruppi di giovani, per motivi sconosciuti, si sarebbero insultati a vicenda. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente ma la ragazzina, tra le più esagitate, ha ben pensato di sferrare un calcio all’uomo in divisa.

