Nuova “raffica” di controlli degli agenti del nucleo settore commerciale della Polizia Locale di Agrigento al Viale della Vittoria per verificare il rispetto delle norme e il possesso delle necessarie autorizzazioni. Le ispezioni, scattate nel pomeriggio di sabato, hanno coinvolto bar, pub, ristoranti, pizzerie e altre tipologie di attività lavorative presenti nella zona.

Elevate due maxi multe da 5.000 euro ciascuna, una per l’assenza di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l’altra perché mancante della Scia. Sono state elevate altre due sanzioni da 600 euro “a testa” ad altrettanti titolari di un ristorante e di un bar. Il primo non aveva esposto il listino prezzi in modo visibile nel menù, l’altro per irregolarità sul conferimento dei rifiuti. Altre sanzioni di poco meno di 200 euro ciascuna hanno riguardato l’occupazione abusiva di porzioni di suolo pubblico.

