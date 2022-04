Raffica di furti di auto, e su vetture. Sparito anche ciclomotore d’epoca

Ladri di auto e mezzi a due ruote, e su auto in sosta, ancora in azione a Canicattì. Quattro i nuovi episodi di furto registratisi in vari punti della città dell’uva Italia. Ad indagare, dopo aver raccolto le relative denunce, sono polizia e carabinieri. In un caso la vettura è stata ritrovata, dai carabinieri a San Cataldo. Si tratta di una Fiat Cinquecento, intestata ad una ottantanovenne di Canicattì, rubata in via D’Acquisto. A presentare la denuncia era stata la nuora.

Da via Molise è stata portata via, una Subaru, modello Justy. All’interno dell’abitacolo c’erano la carta di circolazione, il certificato di proprietà del mezzo, il porto d’armi per uso sportivo e il porto di fucile rilasciato dalla Questura. Il proprietario della macchina s’è recato al Commissariato cittadino, dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti.

In via Mantova, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi, dopo aver forzato il portone, in un garage di un’abitazione, ed hanno rubato una Piaggio Vespa anni Settanta, priva di targa, di colore rosso. Ma anche una lavatrice, un trapano e una ruota di scorta di una Fiat Palio station wagon. In via Poggio, da una Alfa Romeo 159, di una cinquantenne del luogo, è stata, invece, portata via la carta di circolazione.